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Baraj göllerinde sonbahar örneklemesi: istilacı türlerin izinde

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Keban, Karakaya ve Atatürk baraj göllerinde istilacı balık türlerinin dağılım ve yoğunluğunu inceliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Baraj göllerinde sonbahar örneklemesi: istilacı türlerin izinde

Baraj göllerinde sonbahar örneklemesi: istilacı türlerin izinde

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde sonbahar dönemi balık örnekleme faaliyetleri sürdürülüyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Çalışma, "Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki İstilacı Türlerin Dağılım Alanlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi" adlı proje çerçevesinde yürütülüyor. Projenin temel amacı, üç baraj gölündeki istilacı balık türlerinin dağılım alanlarını ve yoğunluklarını tespit etmek olarak açıklandı.

saha çalışmaları ve beklenen çıktı:

Saha örneklemeleri ile elde edilecek veriler, baraj göllerindeki istilacı türlerin mevcut durumunun ortaya konulmasına katkı sağlayacak. Toplanan bilgiler, sucul ekosistemlerin izlenmesi ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi açısından referans veri niteliği taşıyacak. Enstitü, çalışmanın sonuçlarının yerel yönetimler ve ilgili paydaşlarla paylaşılacağını bildiriyor.

ELAZIĞ’DA SONBAHAR DÖNEMİ BALIK ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI

ELAZIĞ’DA SONBAHAR DÖNEMİ BALIK ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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