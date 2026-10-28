Baraj göllerinde sonbahar örneklemesi: istilacı türlerin izinde

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde sonbahar dönemi balık örnekleme faaliyetleri sürdürülüyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Çalışma, "Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki İstilacı Türlerin Dağılım Alanlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi" adlı proje çerçevesinde yürütülüyor. Projenin temel amacı, üç baraj gölündeki istilacı balık türlerinin dağılım alanlarını ve yoğunluklarını tespit etmek olarak açıklandı.

saha çalışmaları ve beklenen çıktı:

Saha örneklemeleri ile elde edilecek veriler, baraj göllerindeki istilacı türlerin mevcut durumunun ortaya konulmasına katkı sağlayacak. Toplanan bilgiler, sucul ekosistemlerin izlenmesi ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi açısından referans veri niteliği taşıyacak. Enstitü, çalışmanın sonuçlarının yerel yönetimler ve ilgili paydaşlarla paylaşılacağını bildiriyor.

ELAZIĞ’DA SONBAHAR DÖNEMİ BALIK ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI