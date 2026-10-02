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Baraj gölünde tarihle buluştu: su altındaki mezarların başında dua etti

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, Eğil baraj gölünde dalış yaparak su altında kalan cami, medrese ve mezarların önünde dua edip görüntüledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Baraj gölünde tarihle buluştu: su altındaki mezarların başında dua etti

Eğil'de dalış rotası:

AFAD’a akrediteli Türkiye’nin ilk su altı arama kurtarma derneği olan Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, davet üzerine ekibiyle Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki baraj gölüne dalış gerçekleştirdi. Temel, su altında kalan mezarların başına inerek burada dua etti ve dalış anlarını kayıt altına aldı.

Bölgede görülen yapılar:

Dalış boyunca Hz. Elyesa Peygamber’in türbesi ve camisi, Lala Kasım Medresesi, Tekke Mahallesi mezarlığı ile kaya mezarlar ve Hz. Zülkif Peygamber’in türbesi gibi tarihi unsurlar izlendi. Suyun altında duran bu yapılar, hem görsel hem de kültürel açıdan önemli değer taşıyor.

Deneyim ve teknik amaç:

Yaşadığı deneyimi anlatan Deniz Temel, "Diyarbakır merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Eğil ilçesinde su altında yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi sakladığını duyduğumuzda Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği olarak bir plan yaparak bölgeye gitmeye karar verdik. Buraya ilk dalış yapan biz değiliz, bir çok ekip dalış yapmıştır. O bölgede bulunan dalgıçlar hem görsel hem de eğitim amaçlı sürekli dalış yapıyorlar. Bizlerde 25 yıldır işimizin sualtı arama kurtarma olması ve dalışlarımızın hemen hemen hepsi kapalı ve karanlık sular olmasından dolayı ülkemizde sualtı görselliği olan bölgelerde görsellik ve eğitim amaçlı dalışlar yapıyoruz. Eğil ile ilgili edindiğimiz bilgiler doğrultusunda davet edildik ve bölgeye giderek su altındaki tarihe dalışlarımızı yaptık" dedi.

Temel, bölgenin tarihî ve kültürel önemine dikkat çekerek, "Eğil, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığı yaşatmış, inanç, doğa ve kültür değerleriyle ilgi bir çok yapıya ev sahipliği yapıyor. 'Peygamberler şehri' olarak da adını alan Eğil’de bulunan Hz. Zülkif ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirleri, 1995 yılında Dicle Baraj Gölünün altında kalmaması için Nebi Harun Tepesi’ne taşınmış, taşınamayan kaya mezarları hala suyun altında duruyor. Dalışlarda sualtında cami, medrese, hamam ve kaya mezarlar bütünlüğünü koruyarak sağlam bir şekilde duruyor. Mutlaka bu bölgemizin hem turistik hem tarihi hem de kültürel yaşamı gidip gezilmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Su altında kalan mezarların başında dua etti

Su altında kalan mezarların başında dua etti

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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