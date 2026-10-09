Barış Alper 90. dakikada galibiyeti getirdi

maçın kırılma anı:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin son anları, taraftarlar için unutulmaz bir hâl aldı; maçın 90. dakikasında gelen golle skor 2-1 olarak belirlendi.

Gol pozisyonu, sol kanattan gelişti. Ismail Jakonsun ortasında arka direkte topu karşılayan Barış Alper Yılmaz, düzgün bir düzeltme ve etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu vuruş, Galatasaray’a galibiyeti getiren gol oldu.

barış alper'in maç içindeki performansı:

26 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve maç boyunca sağ bekte görev aldı. Barış Alper, 90 dakika sahada kalarak hem savunmada hem de hücumda takımına katkı sağladı ve bu golle bu sezonki ilk skor sevincini yaşadı.

Maçın son dakikasında gelen bu kritik gol, Galatasaray adına 3 puanı kesinleştirdi ve karşılaşmanın kaderini belirledi.

GALATASARAYLI FUTBOLCU BARIŞ ALPER YILMAZ, KASIMPAŞA MAÇIYLA BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.