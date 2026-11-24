Maglica: barajın altı boştu, şansımı kullandım

Kocaelispor’un Hırvat savunma oyuncusu Matej Maglica, Fenerbahçe karşılaşmasında serbest vuruştan attığı gol ve takımın genel performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor.

frikik golü ve gol sevincinin arkasındaki düşünce:

Maglica, attığı frikik golünün önceden planlanmış bir vuruş olmadığını belirterek, "Üzerine çalıştığım bir vuruş değildi" dedi. Kaleciyi ve barajın düzenini izlediğini, "barajın altında kimsenin yatmadığını gördüm ve şansımı denedim" şeklinde konuştu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.

takım savunması ve gelecek hedefleri:

Fenerbahçe maçında tüm takımın savunma ve saha içi performansından memnun olduğunu söyleyen Maglica, özellikle Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi hücum oyuncularına karşı takım halinde iyi bir görüntü verdiklerini belirtti. "Bizim görevimiz rakip forvetlerin pozisyona girmesini engellemek" diyerek, görevinin sahada elinden geleni yapmak olduğunu ifade etti.

Maglica, Çorum deplasmanına aynı mücadele ve konsantrasyonla gideceklerini, her top için savaşmaları gerektiğini söyledi ve puanlar alabileceklerine emin olduğunu açıkladı. Ayrıca ligdeki tüm takımların güçlü olduğunu, Çorum’un sahasında en iyi performansını sergileyeceğini öngördüğünü ekledi.

Geçen sezon Kocaelispor’da forma giyen ve bu sezon Çorum FK’da oynayan Hrvoje Smolcic ile yapılan kıyaslamalara değinen Maglica, kendini başka bir oyuncuyla kıyaslamadığını belirtti: "Bunu sizlerin izlemesine ve karar vermesine bırakıyorum. Ben sadece sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA DEPLASMANDA ÇORUM FK İLE KARŞILAŞACAK OLAN KOCAELİSPOR, MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA KÖRFEZ BRUNGA TESİSLERİ'NDE BAŞLADI.