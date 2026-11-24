hisse devri açıklandı:

Grey Beton Santralleri İnş. San. ve Tic. A.Ş., Bodrum Futbol Kulübü A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 63,27 oranındaki hisselerin tamamını iş insanı Cengiz Günaydın'a devrettiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada hisselerin devriyle ilgili kararın şirket yönetimi tarafından alındığı belirtildi.

şirketin gerekçesi:

Açıklamada, Bodrum Futbol Kulübü'nün Grey Beton için yalnızca bir iştirak veya sportif yatırım olmadığı; şehre duyulan sevgi, aidiyet ve sorumluluğun bu ilişkiyi anlamlı kıldığı vurgulandı. Ancak açıklamada, kulübün giderek artan ekonomik yükünün şirket açısından sürdürülemez hâle gelmesi nedeniyle devir kararının zorunlu olduğu ifade edildi. Metinde, gönül açısından alınması kolay olmayan bir karar verildiği de kaydedildi.

kulüp yönetimi ve süreç:

Hisselerin satışına ilişkin duyuruda, Grey Beton'un sahibi ve kulübün eski başkanı Aşkın Demir'in sahip olduğu şirketin aldığı kararın kamuoyuna aktarıldığı belirtildi. Yapılan bildirim, Bodrum FK'da hisse hareketliliğinin devam ettiğini gösterirken, devrin ardından yeni hissedarın kulüpteki rolü ve yönetim yapısında yapılacak düzenlemeler kamuoyuyla paylaşılacak gelişmeler arasında yer alıyor.

AŞKIN DEMİR