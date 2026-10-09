Barış Alper Yılmaz galibiyeti taraftarla sahada kutladı

maç sonrası kutlama

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Müsabaka sona erdikten sonra sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

taraftarla kol kola marşlar

Kale arkasındaki tribün bölümüne giden oyuncular, kol kola girip birlikte marşlar söyledi. Tribünde yoğun bir coşku vardı ve takımın birlikteliği maç sonu atmosferine yansıdı.

barış alper yılmaz'ın dönüşü

Karşılaşmada gol kaydeden Barış Alper Yılmaz, taraftarların özel ilgisiyle karşılaştı. Tüm futbolcular soyunma odasına girdikten sonra taraftarlar, Barış Alper'in tekrar sahaya çıkması yönünde tezahüratta bulundu.

Bunun üzerine bir süre sonra sahaya dönen Barış Alper, kale arkası bölümüne giderek taraftarları selamladı ve alkışlarla karşılandı. Oyuncunun bu jesti, galibiyetin kutlanmasında duygusal anların oluşmasına katkı sağladı.

Maç sonu bu tür kutlamalar, sarı-kırmızılı camianın oyuncularla kurduğu güçlü bağı gösterdi ve tribünlerin takıma desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GALATASARAYLI FUTBOLCU BARIŞ ALPER YILMAZ, MAÇTAN SONRA SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARIN İSTEĞİNİ KIRMADI VE SOYUNMA ODASINDAN DÖNDÜ VE ONLARIN YANINA GİTTİ.