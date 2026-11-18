Bartın Üniversitesi Going Global 2026'da

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Prof. Dr. Halil Barış Özel ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nakipoğlunin yer aldığı BARÜ heyeti, YÖK ile British Council iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Going Global 2026 konferansına katıldı. 'Geleceğe Hazır Yükseköğretim' temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere farklı ülkelerden yükseköğretim temsilcilerini ve alan uzmanlarını bir araya getirdi.

etkinliğin ana gündemi:

Konferansın açılışını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptı. Açılış ve oturumlarda; dijital dönüşüm, yapay zekâ, kalite güvencesi, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararasılaşma gibi başlıklar detaylı biçimde ele alındı. Üç gün sürecek organizasyonda ayrıca yenilikçi eğitim modelleri, sürdürülebilirlik, yeşil beceriler ve üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün artırılması konularında oturumlar düzenleniyor.

BARÜ'nün katılımı ve değerlendirmesi:

Etkinlik kapsamında BARÜ temsilcileri, üniversitenin uluslararası iş birlikleri ve dijital dönüşüm stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Rektör Akkaya etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: 'YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın öncülüğünde ülkemiz yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkisini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Going Global 2026 gibi uluslararası organizasyonlar, yükseköğretimdeki güncel gelişmeleri takip etme ve iş birliklerini değerlendirme noktasında büyük önem taşıyor. Biz de Bartın Üniversitesi olarak YÖK’ün yükseköğretimde kalite, dijital dönüşüm ve uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya devam ediyoruz.'

BARÜ'nün katılımı, üniversitenin küresel ağ içinde görünürlüğünü artırma ve akademik iş birliklerini güçlendirme amaçlarına hizmet ediyor. Konferans boyunca edinilen temaslar ve oturum çıktılarının, BARÜ'nün eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma stratejilerine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA VE BERABERİNDEKİ HEYET, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) İLE BRİTİSH COUNCİL İŞ BİRLİĞİNDE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİLERİNİ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GETİREN GOİNG GLOBAL 2026 KONFERANSI’NDA YER ALDI.