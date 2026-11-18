Kütahya'da yapay zekâ destekli özel eğitim çalışması başladı

Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda, özel eğitimde yapay zekâ kullanımını yaygınlaştırmak ve uygulama kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir komisyon çalışması başlatıldı. Program, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor ve sahadaki gereksinimlere yönelik somut çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Komisyon çalışmasına Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ev sahipliği yapıyor. Toplam 26 katılımcının yer aldığı program, belirlenen takvim doğrultusunda beş gün sürecek ve kurum içi değerlendirmelerle ilerleyecek.

çalışmanın hedefleri:

Programın öncelikli amaçları arasında, özel eğitimde yapay zekâ destekli uygulamaların geliştirilmesi, bireyselleştirilmiş ihtiyaçlara yönelik müdahale programlarının güçlendirilmesi ve performans değerlendirme süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesi bulunuyor. Bu hedefler, mevcut uygulamaların irdelenmesi ve yeni model önerilerinin oluşturulmasıyla ele alınacak.

çalışma düzeni ve beklentiler:

Komisyon, belirlenen konular üzerinde değerlendirme toplantıları ve çalışma oturumları gerçekleştirecek. Katılımcılar, saha deneyimleri ve uzman görüşleri ışığında politika önerileri, uygulama protokolleri ve performans ölçütleri üzerinde çalışacak. Çalışmanın sonunda ortaya çıkan önerilerin, özel eğitim hizmetlerinde uygulamaya dönük adımların planlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

KÜTAHYA’DA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMASI BAŞLADI