Vakıf geleneği Uşak'ta öğrencilerle buluştu

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin eğitim ve yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla Uşak İmam Hatip Ortaokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Ara tatil öncesinde gerçekleştirilen programda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine çalışma kitapları ve soru kitapçıkları hediye edildi. Etkinlik aynı zamanda okul topluluğunda dayanışma ve moral sağlamayı hedefledi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Program kapsamında sadece LGS adaylarına değil, okulda eğitim gören tüm öğrencilere de sıcak ikramda bulunuldu; okul genelinde sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Bu uygulama, hem öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hem de okul içinde paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçladı. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik katıldı.

Hayır şartları ve vakıf desteği:

Etkinlikte, Ahmed Paşa Bin İshak Paşa Vakfı tarafından ilim kitapları bağışlanmasına ve Padişah İmamı Mehmed Zeynelabidin Efendi Vakfı tarafından taşra okullarına kitap gönderilmesine yönelik hayır şartlarının yerine getirildiği bildirildi. Bu adımlar, 1001 Hayır Şartı kapsamında hayata geçirilirken Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün eğitim, iyilik ve dayanışma anlayışını sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

Yetkililer, benzer projelerin devam edeceğini ve vakıf kaynaklarının öncelikli olarak eğitime yönelik hizmetlerde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı. Düzenlenen etkinlik, hem LGS adaylarına kaynak ve moral desteği sundu hem de okul camiasında ortak bir dayanışma örneği oluşturdu.

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, UŞAK İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANLAMLI BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ. LGS'YE HAZIRLANAN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK KİTAP HEDİYE EDİLİRKEN, OKUL GENELİNDE DE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ.