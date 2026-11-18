Türk Telekom COP31'de sürdürülebilirlik performansını öne çıkardı

Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerinin merkezine koyan Türk Telekom, enerji verimliliğini artırmayı ve 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda emisyonlarını azaltmayı sürdürüyor. Şirket, COP31'in 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi ve organizasyonun 'Master Partner'ı olarak iklim gündeminde öne çıkan paydaşlar arasında yer aldı. Bu konum, şirketin hem teknolojik yatırımlarını hem de çevresel performansını ulusal ve uluslararası sahnede görünür kılıyor.

Uluslararası değerlendirmeler ve kurumsal tanınırlık:

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda 2024 ve 2025 yıllarında üst üste en yüksek seviye olan 'A' notunu aldı. Şirket ayrıca ilk kez raporlama yaptığı CDP Su Güvenliği Programı'nda 'A-' notu elde ederek su yönetimi konusunda da performans sergiledi. Londra Borsası Grubu (LSEG) ESG değerlendirmesinde puanını yükseltmeye devam eden Türk Telekom, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alıyor ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde bulunan tek telekomünikasyon şirketi olarak sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Yatırımlar, finansman ve stratejik öncelikler:

Şirket, enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2050 net sıfır hedefini destekliyor. Finansal açıdan güçlü duruşunu sürdüren Türk Telekom, toplam sürdürülebilir ve yeşil finansman hacmini 1,1 milyar ABD doları seviyesine taşıdı. Yatırım odağı, uçtan uca fiber altyapı, 5G mobil ağlar, veri merkezlerinin güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi kapsıyor.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, şirketin yaklaşımını şu sözlerle özetledi: 'Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin inşasına yön veren en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, teknoloji birikimimizi sürdürülebilirlik vizyonumuzla birleştirerek kalıcı değer oluşturmaya odaklanıyoruz.' Karademir, ayrıca finansman kaynaklarını çeşitlendirerek uygun koşullu işlemlerle sürdürülebilir finansman hacmini büyüttüklerini ve 2026 hedefleri doğrultusunda gelir büyümesi ile kârlılığı koruyacaklarını vurguladı.

Türk Telekom'un COP31'deki rolü, şirketin hem teknolojik çözüm sağlama kapasitesini hem de çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını bir arada gösteriyor. Şirket, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarını sermaye piyasalarında da tescilleyerek sektörde öncü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

TÜRK TELEKOM, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA VE 2050 NET SIFIR HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA EMİSYONLARINI AZALTMAYA DEVAM EDİYOR