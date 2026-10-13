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Düzce'de öğretmenlere gerçek yaşam odaklı STEM deneyimi sunuldu

YEĞİTEK ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen dört günlük STEM çalıştayında öğretmenler disiplinler arası projeler geliştirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Taylan Polat

Düzce'de öğretmenlere gerçek yaşam odaklı STEM deneyimi sunuldu

Düzce'de öğretmenlere gerçek yaşam odaklı STEM deneyimi sunuldu

Düzce'de öğretmenlerin disiplinler arası çalışma becerilerini güçlendirmek ve yenilikçi projeler üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen STEM Eğitimi Çalıştayı tamamlandı. Program, katılımcılara teorik bilgi aktarımının yanı sıra uygulamalı proje geliştirme fırsatı sunarak sınıf içi uygulamalara doğrudan katkı sağlamayı hedefledi.

Programın kapsamı:

Çalıştay, YEĞİTEK koordinasyonunda ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi. Toplam dört gün süren program boyunca öğretmenlere STEM eğitiminin temelleri, gerçek yaşam problemlerine yönelik yaklaşımlar ve Scientix Projesi ile Scientix Portalı hakkında bilgiler verildi. Teorik oturumlarda farklı örnekler üzerinden STEM yaklaşımının eğitim ortamlarında nasıl uygulanabileceği tartışıldı ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Katılımcıların çalışma biçimi ve hedefleri:

Uygulamalı bölümlerde öğretmenler ekipler halinde çalışarak fikirlerini paylaştı, farklı disiplinlerin bakış açılarını bir araya getirdi ve somut proje taslakları hazırladı. Katılımcılar proje geliştirme sürecine ilişkin adımları deneyimleyerek edindikleri bilgileri pratikte uygulama olanağı buldu. Çalıştayın amaçları arasında öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak, eğitimde yenilikçi yaklaşımları yaygınlaştırmak ve öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine çözüm üretebilecekleri öğrenme ortamlarını desteklemek yer aldı.

DÜZCE’DE DÜZENLENEN STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI’NIN İLK İKİ GÜNÜ TAMAMLANDI. DÖRT GÜN SÜRECEK...

DÜZCE’DE DÜZENLENEN STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI’NIN İLK İKİ GÜNÜ TAMAMLANDI. DÖRT GÜN SÜRECEK ÇALIŞTAYDA ÖĞRETMENLER, STEM YAKLAŞIMINDAN PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE KADAR BİRÇOK KONUDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERE KATILIYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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