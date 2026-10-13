Kayseri'yi havacılık ve savunmada destek üssü yapma planı

TOMTAŞ'ın hedefi: Kayseri'de havacılığı ve savunmayı güçlendirmek

TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi, şirketin öncelikli misyonunun Kayseri'yi havacılık ve savunma sanayisinde ana destek merkezi haline getirmek olduğunu belirtti. Ekşi, "Bizim bu ülkeye borcumuz var. Öncelikle bu şehirde havacılığı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı ve Kayseri'nin geçmişte sahip olduğu kabiliyetleri tekrar üretim kapasitesine dönüştürme niyetini vurguladı.

Hürjet ve seri imalata destek:

Ekşi, TOMTAŞ'ın Hürjet projesine katkı sağlamayı ve platformun Kayseri'de gökyüzüyle buluşmasına destek olmayı amaçladığını söyledi. Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir aşamaya geldiğini belirten Ekşi, geçmişten gelen kabiliyetlerin artık seri imalata dönüştüğünü; Türk savunma sanayisinin çıraklık ve kalfalık dönemini geride bırakıp ustalık dönemine girdiğini ifade etti. Bu bağlamda şirket, seri imalata doğrudan katkı sunmayı hedefliyor.

Üretim, bakım ve lojistiğe odaklanma:

Ali Ekşi, TOMTAŞ'ın yeni bir Ar-Ge veya tasarım yarışına girmekten ziyade Türkiye'de geliştirilen teknolojik ürünlerin üretim ve destek süreçlerine hızlı katkı sağlamaya odaklandığını açıkladı. "Yeniden tasarım yapmak yerine üretime katkı sunacağız" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ekşi, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve BAYKAR gibi firmaların ortaya koyduğu teknolojik ürünlerin gerekli olduğu anda temin edilebilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Şirket, Kayseri'de detay parça üretimi, montaj, bakım-onarım ve lojistik hizmetlerinin önemli bir kısmını şehirde gerçekleştirmeyi planlıyor. Ekşi, bu adımlarla hem Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine katkı sunmayı hem de Kayseri'nin sektördeki konumunu yeniden güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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