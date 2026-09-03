Orman emektarlarına bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme eğitimi

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline eğitim

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin temel hedefi, kurum çalışanlarında uyuşturucu farkındalığını artırmak ve bağımlılıkla mücadelede kurum içi yaklaşımları güçlendirmekti.

eğitimin içeriği ve öncelikli başlıklar:

Eğitimde uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki zararları ile bağımlılığın birey ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Katılımcılara bağımlılıkla mücadele yöntemleri, erken müdahale yaklaşımları ve risk tespiti konularında bilgi verildi. Uygulamalı örnekler ve iletişim teknikleri üzerinden pratik öneriler paylaşıldı.

önleme stratejileri ve toplumsal rol:

Programda ayrıca uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler, kurum içi politika önerileri ve toplumda farkındalık oluşturmanın önemi vurgulandı. Çalışanlara gözlem, bilgilendirme ve yönlendirme adımları gibi uygulanabilir tedbirler anlatıldı; kurumsal iş birliğinin sürekliliği ön plana çıkarıldı.

Eğitimin amacı, orman çalışanlarının hem kendi sağlık ve güvenliğini korumasına hem de hizmet verdikleri toplum içinde bilinç artırıcı rol üstlenmelerine katkı sunmaktır.

ELAZIĞ’DA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EĞİTİMİ