Çankırı’da okulların çevre güvenliği için adımlar hızlanıyor

toplantının gündemi ve kapsamı:

Çankırı'da Vali Hüseyin Çakırtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantı, il genelinde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu adı altında gerçekleştirildi ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için öncelikler belirlendi.

amaç: huzurlu ve güvenli eğitim ortamı sağlamak:

Toplantıda vurgulanan temel hedef, öğrencilerin eğitim süreçlerini huzurlu ve güvenli ortamlarda sürdürebilmelerini sağlamak oldu. Bu kapsamda mevcut uygulamalar gözden geçirildi, eksikliklerin tespiti ve önceliklendirilmesi üzerinde duruldu.

etkinlik artırma ve kurumlar arası iş birliği:

Okul çevrelerinde halihazırda alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin nasıl artırılacağına ilişkin adımlar detaylıca görüşüldü. Kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve uygulama süreçlerinin güçlendirilmesi toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

yürütme kurulu ve izleme mekanizmaları:

Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu'nun il düzeyinde yürütülen çalışmaların takibi ve değerlendirilmesindeki rolü toplantıda tekrar vurgulandı. Kurulun, protokol çerçevesinde atılacak adımların uygulanması ve izlenmesinde merkezi bir işlev üstlenmesi bekleniyor.

Toplantı sonunda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkların hızlandırılması, alınan tedbirlerin uygulanabilirliğinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabakat sağlandı.

VALİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ (ORTADA), BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKUL ÇEVRELERİNDE ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.