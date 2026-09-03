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Velilerden Dilek Özer Ortaokulu için ortak talep: öğrenciler yıkım süresince başka okula taşınsın

Bursa'da Dilek Özer Ortaokulu velileri, A bina yıkımı süresince 5-8. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerin uygun başka bir okula taşınmasını talep etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Velilerden Dilek Özer Ortaokulu için ortak talep: öğrenciler yıkım süresince başka okula taşınsın

Veliler okul önünde toplandı

Bursa'da Dilek Özer Ortaokulu önünde toplanan çok sayıda veli ve öğrenci, A binasının yıkılacak olmasının ardından uygulanması planlanan eğitim düzenine tepki gösterdi. Yetkililerin, bazı öğrencileri başka okula nakletme; 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ise B Binasında ikili eğitim ile eğitime devam ettirilmesi yönündeki planına karşı çıkan veliler, ortak bir taleple bir araya geldi.

Velilerin talebi ve gerekçesi:

Veliler adına yapılan basın açıklamasında, tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin A Binasının yıkım ve yeniden yapım süreci tamamlanana kadar eğitim-öğretime uygun başka bir okula taşınmasının istendiği belirtildi. Açıklamada, "Biz çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Tam tersine, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin uygun şartlarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Veliler, planlanan uygulamanın hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından uygun olmadığını, bunun nedenleri arasında B Blokun mevcut fiziki şartlarının ve sınıf ortamlarının yetersizliği ile ikili eğitim nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların bulunduğunu kaydetti.

Endişeler: sınav hazırlığı ve eğitim sürekliliği:

Açıklamada ayrıca özellikle 8. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlandığı vurgulanarak, eğitim sürecinin kesintiye uğramamasının önemine dikkat çekildi. Veliler, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte görevlerini sağlıklı şekilde sürdürebilecekleri şartlarda eğitimlerine devam etmesini talep etti.

Toplanan grup, amaçlarının yalnızca çocukların eğitimini korumak olduğunu belirterek, sürecin eğitim kalitesini ve öğrenci başarısını zedelememesi gerektiğini ifade etti. Veliler, çözüm bulunana kadar taleplerinin karşılanmasını beklediklerini duyurdu.

Yetkililere çağrı ve bekleyiş:

Veliler, yetkililere yönelttikleri çağrıda öğrencileri ve öğretmenleri mağdur etmeyecek bir ortak çözüm üretilmesini istedi. Basın açıklamasını sürdüren grup, planlanan uygulamanın yeniden değerlendirilmesini talep ederek kararların çocukların eğitim hakkını önceliklendirecek biçimde alınmasını istedi.

Toplanan veli ve öğrenciler, taleplerinin yetkililer tarafından dikkate alınmasını beklediklerini belirterek okul önündeki açıklamalarını sonlandırdı.

BURSA’DA DİLEK ÖZER ORTAOKULU’NUN A BİNASININ YIKILACAK OLMASI NEDENİYLE UYGULANMASI PLANLANAN...

BURSA’DA DİLEK ÖZER ORTAOKULU’NUN A BİNASININ YIKILACAK OLMASI NEDENİYLE UYGULANMASI PLANLANAN EĞİTİM DÜZENİNE TEPKİ GÖSTEREN ÇOK SAYIDA VELİ VE ÖĞRENCİ, OKUL ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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