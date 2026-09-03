Bartın'da otizm rehberi ailelere yol haritası sunuyor

rehberin kapsamı ve amaçları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen 2. Ulusal Otizm Eylem Planı (2023-2030) çerçevesinde, pilot iller arasında yer alan Bartın’da hazırlanan Bartın İl Otizm Rehberi kamuoyuna tanıtıldı. Rehber; otizm tanısı sonrası bireyler ve ailelerinin hakları, başvuru süreçleri, destek alınabilecek kurumlar ile sağlık, özel eğitim, bakım ve yasal haklara ilişkin bilgileri bir arada sunuyor.

Hazırlanan kaynak, başvuru usullerinden iletişim kanallarına kadar tüm bürokratik süreçleri sade bir dille anlatarak ailelerin doğru ve güncel bilgiye hızlı erişimini hedefliyor. Rehberin amacı, ailelerin erken dönemde yönlendirilmesini sağlamak ve yerel hizmetlerin koordinasyonunu kolaylaştırmak olarak özetleniyor.

eğitimler, uygulama ve saha çalışmaları:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, pilot il seçilmesinin ardından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir otizm destek ağı kurduklarını belirtti. Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mete Artar koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde; Uygulamalı Davranış Analizi, Aile Eğitimi ve Rehberliği, Özel Bireylerle İletişim Kurma ve Yetişkinlik Dönemi modüllerine yönelik 14 oturum düzenlendi ve her oturum 3 saat sürdü. Her kurumda bir süpervizör görevlendirildi.

Korkmaz, süpervizörlerin amaçlarının otizmli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurmak, ailelere destek vermek, tespit ettikleri sorunları ilgili birimlere iletmek ve kurum içi bilinçlendirmeyi sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca pilot il kapsamında Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı hizmetine başlandığı açıklandı.

Saha verilerine göre, 2024 yılsonu itibarıyla ilde otizm tanılı 354 birey bulunuyor. Müdürlüğe bağlı Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri bugüne kadar yaklaşık 150 aileyle irtibat kurmuş, 49 aileye ev ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerde ailelerin ihtiyaçları tespit edilip kişiselleştirilmiş çalışma planları hazırlandı ve sağlık, özel eğitim, bakım ile yasal haklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

toplantı ve iş birliği vurgusu:

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, otizm tanısının aileler için yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, ailelerin doğru bilgiye ve hizmetlere kolay erişiminin önemini vurguladı. Valilik öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bartın Otizm Destek Ağı paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan rehberin; eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden yasal haklara kadar ihtiyaç duyulan bilgileri güvenilir biçimde sunacağını ifade etti.

Vali Arslan, rehberin hazırlanmasının amaçlarından birinin yalnızca bilgi vermek değil, otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatın her alanında desteklenmesi ve topluma eşit katılımının sağlanması olduğunu söyledi ve iş birliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.

tanıtım programına katılanlar:

Otizm koordinasyon toplantısı ve rehber tanıtım programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Ekrem Ender Ergün, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, Bartın Üniversitesi yetkilileri, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ile çeşitli kamu kurumları müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Hazırlanan rehber, Bartın’daki kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler ve derneklerin sunduğu hizmetleri, bakım modellerini, sosyal yardımları, vergi muafiyetlerini ve başvuru süreçlerini tek bir kaynakta toplaması nedeniyle yerel düzeyde rehberlik işlevi görecek şekilde tasarlandı.

KİTAP ŞEKLİNDE HAZIRLANAN REHBER, VALİ NURTAÇ ARSLAN'A TAKDİM EİDLDİ