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Uğurluk anları: Yaren Leylek Adem Amca'ya veda etti

Eskikaraağaç'ın sevilen konuğu Yaren Leylek, kışı Afrika'da geçirmek üzere göç yolculuğuna çıkmadan önce balıkçı Adem Yılmaz'la duygusal veda yaşadı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uğurluk anları: Yaren Leylek Adem Amca'ya veda etti

Eskikaraağaç'ta veda anı:

Her yıl Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne uğrayan ve bölgenin simgesi haline gelen Yaren Leylek, bu yıl da geleneksel göç yolculuğu öncesi köyde duygusal anlar yaşattı. Yaren, kışı geçirmek üzere Afrika'ya doğru kanat çırpmadan önce uzun süredir dostluğu konuşulan Adem Yılmaz ile vedalaştı.

Köydeki uğurlama görüntüleri:

Sabah saatlerinde yuvasında görülmesi beklenen Yaren, gün içinde köy halkının ve kameralara yansıyan anların odağında oldu. Adem Yılmaz, ellerini açarak leyleği uğurlarken bu anlar köyde ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Aynı gün diğer leyleklerin de göç hazırlığı yapıp bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Geri dönüş umudu:

Yaren'in Afrika'ya uzanacak uzun bir yolculuğa çıktığı, kışı orada geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç'a dönmesinin beklendiği ifade edildi. Adem Amca'nın uğurlama anları, seyredenlere "dostlukta mesafe olmaz" dedirten bir sempati sundu ve köyün bu yıllık ritüeli bir kez daha hatırlatıldı.

YAREN LEYLEK, AFRİKA YOLCULUĞU ÖNCESİ ADEM AMCA’YA VEDA ETTİ

YAREN LEYLEK, AFRİKA YOLCULUĞU ÖNCESİ ADEM AMCA’YA VEDA ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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