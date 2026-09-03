Özel bireylerin yaşamı için yeni adım: sosyal uyum ve bağımsızlık eğitimi

projenin tanıtımı:

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen "Özel Gereksinimli Bireylere Toplumsal ve Sosyal Uyum Becerilerinin Kazandırılması" projesinin tanıtım toplantısı, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda projenin, özel gereksinimli bireylerin günlük hayatta daha bağımsız hareket etmelerine ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlayacak çalışmaları kapsadığı vurgulandı.

amaç ve hedefler:

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş toplantıda, tüm bireylerin bilginin yanı sıra beceri edinmesinin önemine dikkat çekti. Gümüş, projeyle katılımcıların ilk etapta temel yaşam becerilerini bağımsız şekilde gerçekleştirebilmelerinin, aynı zamanda toplumsal becerilerini geliştirerek ileride istihdama yönelik kazanımlar elde etmelerinin hedeflendiğini belirtti ve "Yeter ki onlara fırsat sunalım" sözleriyle projenin yaklaşımını özetledi.

saha uygulamaları ve paydaş iş birliği:

Proje yürütücüsü ve Başöğretmen Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hatice Yalçın, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yapılan deneyimlerin bu projenin temelini oluşturduğunu anlattı. Yalçın, geçmiş etkinlikler sırasında gelen olumlu geri bildirimlerin ekip içinde daha kapsamlı bir çalışma fikrini doğurduğunu, öğrencilerin "yaparak, yaşayarak, deneyerek" öğrenmelerini amaçladıklarını aktardı.

Yalçın, özel bireylerin uygun ortam ve destek sağlandığında önemli başarılar ortaya koyduklarını belirterek, katılımcılara fırsat verildiğinde özgüvenlerinin arttığını söyledi. Projenin hazırlanma sürecinde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, okullar ve diğer kurumların katkı sağladığı, ekip çalışmasıyla her kurumun kendi alanında destek sunduğu ifade edildi.

Toplantıda ayrıca projenin uygulama sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; eğitim içerikleri, uygulama takvimi ve paydaş rolleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uygulama aşamasında görünür hedefler arasında günlük yaşam becerileri eğitimi, toplumsal etkileşim çalışmaları ve ilerleyen dönemlerde istihdam odaklı beceri kazandırma programlarının yer aldığı aktarıldı.

katılımcıların deneyimi ve etkinlikler:

Programın sonunda özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve seslendirilen türküler büyük beğeni topladı. Gösteriler, projenin hem öğrenme süreçlerine hem de öğrencilerin özgüvenine olumlu katkısını somutlaştırdı. Öğrenciler, projenin kendilerine sunulmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve proje ekibi, uygulama sürecinin düzenli değerlendirmelerle takip edileceğini ve elde edilecek kazanımların raporlanarak ilgili paydaşlarla paylaşılacağını bildirdi. Proje, Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı ve sürdürülebilir fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

KASTAMONU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN GÜMÜŞ, ÖZEL BİREY ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENEREK, BİR SÜRE SOHBET ETTİ.