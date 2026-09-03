Mevsimlik işçilerin çalışma koşulları Akçakoca'da masaya yatırıldı

Akçakoca kaymakamının saha ziyareti:

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Uğurlu Köyü'nde fındık hasadı için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Görüşme sırasında işçilerle sohbet edilerek çalışma ve yaşam şartları hakkında doğrudan bilgi alındı.

çalışma koşulları ve öncelikli tespitler:

Ziyarette işçilerin çalışma şartları, barınma imkanları ve sağlık erişimi gibi konular ele alındı. Kaymakam Uzan, güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışma gerekliliğine vurgu yaptı ve işçilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

izleme ve iyileştirme adımları:

Toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Uğurlu Köyü'ndeki tespitlerin takibi ve yerel düzeyde koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

DÜZCE’NİN UĞURLU KÖYÜ’NDE FINDIK HASADI İÇİN BÖLGEYE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ZİYARET EDİLEREK ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARI HAKKINDA BİLGİ ALINDI.