Kaza ve yer:

Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 78 AN 001 plakalı otomobil, Esenyurt mevkiinde yağmur nedeniyle ıslanan ve kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçların arasından ormanlık alana düştü.

Otomobil düz bir şekilde ormanlık alana inerken araçta bulunan sürücü, eşi, annesi ve iki çocuğu yaralandı. Yağmur, çamur ve ağaçlar nedeniyle yaralılar bir süre araç içinde mahsur kaldı.

Kurtarma ve ilk müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, önce araç içindekileri daha sonra ormanlık alandan çıkararak güvenli bölgeye taşıdı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde ekipler geniş güvenlik tedbiri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yoldan çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 5 yaralı