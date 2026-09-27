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Başakşehir’de iki araç çarpıştı: otomobil bariyere çarptı, üç kişi yaralandı

Başakşehir'de 65 NL 458 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştı; bariyerlere çarpan araçta 3 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:35

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir’de iki araç çarpıştı: otomobil bariyere çarptı, üç kişi yaralandı

Başakşehir'de trafik kazası

Başakşehir'de meydana gelen kazada, Altınşehir istikametine giden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak durağı yakınında çarpıştı. Sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durdu; kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, otomobil Başakşehir Olimpiyat Stadı Caddesi’nden Altınşehir yönüne doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklendi ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Olay yerinde araçlarda ve çevrede ilk belirlemelere göre ciddi bir hasar oluştu.

Müdahale ve trafik düzeni:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.

BAŞAKŞEHİR’DE İETT OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ...

BAŞAKŞEHİR’DE İETT OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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