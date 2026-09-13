Başakşehir'de savunma alarmı: Benstead mağlubiyetin nedenini açıkladı

Başakşehir'de savunma alarmı: Benstead nedenlerini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 mağlup oldu. Maç sonrasında takımın teknik sorumlusu Luke Benstead düzenlenen basın toplantısında performansın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Benstead'in değerlendirmesi:

Benstead, maçın skorunun maçın hikayesini anlattığını söyleyerek, "Kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans" ifadesini kullandı. Teknik sorumlu, özellikle ceza sahasında yaşanan aksaklıklara vurgu yaparak "Ceza sahasında savunma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor" dedi.

Benstead ayrıca takım olarak bugünkü seviyelerinin ideal olmadığını kabul etti ve kişisel sorumluluğu üstlendi: "Bugün en iyi seviyemizde değildik. Kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar."

Maçın kilit sorunları:

Benstead'in ifadeleri, mağlubiyetin temelinde organizasyon ve savunma iletişimindeki kopuklukların yattığını işaret ediyor. Ceza sahası içindeki yerleşim ve temassız müdahaleler, rakip için fırsatlar yarattı ve bunun sonucu olarak skor ağırlaştı. Teknik sorumlunun vurguladığı üzere, bu tür zaaflar kısa sürede düzeltilmezse benzer sonuçlar tekrarlanabilir.

Kapanışta Benstead, hem takımın hem de teknik ekibin hataların farkında olduğunu ve toparlanma konusunda kararlı olduklarını belirtti: "Tekrardan yükselişe geçeceğimizden şüphem yok. Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." Kulüp, bu sözlerin ardından saha içi düzenlemelere ve savunma çalışmasına öncelik verecek.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TEKNİK SORUMLUSU LUKE BENSTEAD