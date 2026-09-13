Okan Buruk: Sporting maçında VAR'ı çağırmayan hakemin kariyeri sona ermeli

Okan Buruk'tan maç ve hakem değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında hem takımın performansını hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. Sözlerine, Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay'ı anarak başladı ve 'Bugün Taçsız Kral Metin Oktay’ın ölümünün 35. yıl dönümü. Kendisini saygıyla anıyorum' ifadelerini kullandı.

sporting maçındaki VAR tartışması:

Buruk, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Sporting maçına dair en sert eleştirisini VAR uygulaması üzerinden yaptı. Karşılaşmada 1-0 öndeyken tartışmasız bir kırmızı kart pozisyonu olduğunu belirten Buruk, bu pozisyonun 'VAR'a çağrılmamasını' eleştirdi. Christian Dingert’in kararlarını hedef alarak, 'Pozisyonu VAR’a çağırmayan Alman hakemin, ben olsam hakemlik hayatını bitiririm' dedi ve bu hakemin bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerektiğini vurguladı.

Buruk, maçtan farklı bir skorla dönme potansiyellerine işaret ederek '3-0, 4-0 kazanıp gelebileceğimiz bir maçtı' değerlendirmesini yaptı. Ayrıca 1-1'lik durumun ardından 50. ile 60. dakikalar arasında topun ayağımızda kalması gereken anlarda hatalar yaptıklarını ve bu konuları oyuncularla sorguladıklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi maçlarını daha iyi yönetmeleri gerektiğini de ekledi.

kadro, performans ve sakatlıklar:

Buruk, lig maçındaki oyun planını ve oyuncu performanslarını da değerlendirdi. Kocaelispor'un kompakt defans yaptığı bir maç beklediklerini, kenarlardaki boşlukların önemli olduğunu belirtti. İlk yarıda sağ kanattan etkili olduklarını, hücumda bir verilmeyen gol, iki direkten dönen top ve genel anlamda dominant bir oyun sergilediklerini söyledi. Seyircinin takımı yukarı taşıdığını ve iki tarafın birleşince daha baskın olduklarını vurguladı.

Yeni transferler ve sakat oyuncular hakkında da açıklamalar yapan Buruk, Leao ve Deniz'in ilk 11'de başlamalarının olumlu olduğunu, performanslarının daha da iyiye gideceğine inandığını belirtti. Rus oyuncu Aleksey Batrakov için 'Takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu. Ön alanda baskıya gidiyor, savunma görevlerini aksatmıyor, orta sahaya yardım ediyor ve her zaman pas opsiyonu oluşturuyor' ifadelerini kullandı ve zamanla skora katkısının artacağını söyledi.

Sakatlık durumuna dair, Osimhen ve Lemina'nın tedavilerinin sürdüğünü, Cumartesi oynanacak maça yetiştirilmek istediklerini ancak ağrılar devam ederse riske edilmeyeceğini açıkladı. Singo'nun ise milli takım arasından sonra döneceğini öngördüğünü; geçen yıl yaşadığı sakatlığın eski ayağından değil, diğer ayağına arkadan aldığı darbe nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Son olarak Buruk, Galatasaray'da Türk teknik direktör olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyleyip, 'Bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması önemli' diyerek Fatih Terim'e atıfta bulundu. Üst üste gelen başarıların ve taraftar desteğinin takım üzerinde belirleyici olduğunu; kendisi üzerinden vurmaya çalışanlara ise taraftarın gerekli cevabı vereceğini ifade etti.

Özetle, Buruk hem hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi hem de takımının ligdeki hedefleri, oyuncu gelişimleri ve sakatlık süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Galatasaray cephesinde hedefler net ve önümüzdeki dönemde saha içi yönetim ile oyuncu hazırlıklarına odaklanılacak gibi görünüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile oynadıkları maçın VAR hakemi Alman Christian Dingert'in kararlarını eleştirerek, "Pozisyonu VAR'a çağırmayan Alman hakemin, ben olsam hakemlik hayatını bitiririm" dedi.