Başakşehir'de Süleyman Demirel Bulvarı suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

Başakşehir'de bulvar su altında kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'ndeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Süleyman Demirel Bulvarı yoğun yağmur nedeniyle suyla doldu ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

meteoroloji uyarısı ve yağışın etkisi:

Olay öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar vardı. Uyarıların ardından başlayan sağanak, kısa süre içinde bulvarı suyla doldurarak ulaşımı aksattı ve bölgedeki sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

vatandaşların ve sürücülerin durumu:

Mahalle sakinleri ve sürücüler, suya kapılan araçlarda beklemek zorunda kaldı; bazı vatandaşlar araçlarından inerek güvenli bölgelere geçti. Yetkililerden veya belediyeden yapılan müdahale ve yardım çalışmaları haberde belirtilmedi.

Olay, İstanbul'un lokal olarak görülen ani su baskınlarını ve altyapıdaki zayıflıkları tekrar gündeme getirdi. Vatandaşlar, benzer durumlara karşı uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başakşehir’de yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı