Başakşehir'de tartışma yol kapatmaya dönüştü: kamyonet İETT otobüsünün önünde dakikalarca bekledi

Olayın gelişimi:

İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi İGTOT toptancılar çarşısı bölgesinde, seyir halindeki bir İETT otobüsünün şoförü ile bir kamyonet sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kamyonet sürücüsü aracını otobüsün önüne geçirerek yolu kapattı ve otobüsün ilerlemesine izin vermedi.

Kamyonetin otobüsün önünden uzun süre çekilmemesi nedeniyle otobüs bulunduğu noktadan hareket edemedi. O anlarda otobüs içindeki yolcuların ve çevredeki ilerleyen araçların beklemek zorunda kaldığı görüldü.

Görüntüler ve tanıklık:

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde kamyonetin otobüsün önünü kapattığı ve otobüsün ilerleyemediği anlar net şekilde yer aldı. Kayda yansıyan sahneler, bölgedeki trafikte kısa süreli aksama yaşandığını gösteriyor.

Şu ana kadar olayla ilgili ek bilgi, tarafların ifadeleri veya resmi bir müdahale bilgisi paylaşılmadı. Görüntüler sosyal medyada ve cep telefonu kayıtlarında olayın seyrini belgeleyen bir kaynak olarak bulunuyor.

Önemli bilgi: Olayın nedeni ve sonrasında yapılan işlemlerle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, ARACIYLA OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEREK İLERLEMESİNE ENGEL OLDU. DAKİKALARCA OTOBÜSÜN ÖNÜNDEN ÇEKİLMEYEN SÜRÜCÜNÜN YOLU KAPATTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.