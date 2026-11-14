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Melikgazi'de Hanedan Sokak'ta arbede: iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hanedan Sokak'ta çıkan tartışma kavgaya dönüştü; M.A. ve Ç.T. bıçaklandı, polis ekipleri şüphelileri arıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Melikgazi'de Hanedan Sokak'ta arbede: iki kişi bıçakla yaralandı

Melikgazi'de iki grup arasında bıçaklı kavga

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda M.A. ve Ç.T. bıçaklanarak yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra her iki şahsı da ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavi süreci ve sağlık durumlarıyla ilgili resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken, kavga sırasında olay yerinden ayrılan diğer şahısların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor; yetkililer açıklama için çalışma yapıyor.

Olayın neden çıktığına dair kesin bir bilgi henüz bulunmamakla birlikte, emniyet birimleri delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma işlemlerini yürütüyor. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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