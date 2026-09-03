körfezray’da 6 TBM ile tünel ilerleyişi hız kazandı: kazı 8 bin 278,5 metreyi aştı

körfezray tünel çalışmaları ivme kazandı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Körfezray Metro Projesi kapsamında tünel kazıları 6 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile aralıksız sürdürülüyor. Projede bugüne kadar toplam 8 bin 278,5 metre kazı tamamlandı ve çalışmaların genelindeki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27,64'e ulaştı.

Toplamda planlanan 52 bin 280 metrelik kazı hedefi doğrultusunda ilerleyen ekipler, tünel ve istasyon imalatlarını eş zamanlı yürütüyor. Proje, kent içi ulaşımda dönüşüm hedefiyle 29,1 kilometrelik ilk etapta 19 istasyon planlıyor.

tbm'lerin sahadaki ilerleyişi:

Projedeki 6 TBM farklı hat bölümlerinde görev yapıyor. Sahada kaydedilen metrajlar şu şekilde:

• TBM 1 (Seka Park - Cumhuriyet İstasyonları): 1816,5 metre

• TBM 2 (Seka Devlet Hastanesi - Seka Park İstasyonları): 1138,5 metre

• TBM 3 (Kuruçeşme - Derince Millet Bahçesi İstasyonları): 2223 metre

• TBM 4 (Seka Devlet Hastanesi - Kuruçeşme İstasyonları): 1476 metre

• TBM 5 (Derince Millet Bahçesi - Derince İstasyonları): 1020 metre

• TBM 6 (Derince Millet Bahçesi - Derince İstasyonları): 577,5 metre

Bu dağılım, hattın farklı noktalarında eş zamanlı kazı ve istasyon çalışması yürütüldüğünü gösteriyor.

istasyon ve üretim süreçleri eş zamanlı ilerliyor:

İlk etapta yer alan 19 istasyondan 17'sinde çalışmalar paralel şekilde devam ediyor. İstasyonlarda kapama, fore kazık, DSM dolgu ve zemin etüdü uygulamaları sürüyor; Kartepe ve Özdilek istasyonlarında ise çalışmaların belirlenen takvimle başlatılması planlanıyor.

Projede tünel imalatlarında kullanılan segment ring üretimi de çift vardiya sisteminde hız kesmeden devam ediyor. Segment fabrikasında bugüne kadar 11 bin 681 adet segment üretildi ve üretim gerçekleşmesi yüzde 29,20 olarak kaydedildi. Proje sürecinde toplam 40 bin segment ring üretilmesi hedefleniyor.

Üretilen segment ringler sahadaki stok alanlarında korunuyor ve ihtiyaçlara göre sevk ediliyor; böylece tünel ilerleyişine malzeme akışı sağlanıyor.

Yetkililer, projenin planlanan hedeflerine ulaşması için kazı, istasyon ve segment üretim süreçlerinin koordineli şekilde yürütüldüğünü vurguluyor. Mevcut hız ve eş zamanlı çalışma düzeni, Körfezray’ın kentin ulaşım altyapısında beklenen dönüşümü getirme hedefini destekliyor.

KOCAELİ’NİN ULAŞIM ALTYAPISINDA ÖNEMLİ PROJELER ARASINDA YER ALAN KÖRFEZRAY METRO PROJESİ’NDE TÜNEL KAZILARI 6 TBM İLE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR. PROJEDE 8 BİN 278,5 METRE KAZI TAMAMLANIRKEN TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 27,64’E ULAŞTI.