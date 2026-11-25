başiskele’de girişimcilik eğitimleri başladı

Başiskele Belediyesi, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara yönelik bir eğitim programı başlattı. Program, Yeşilyurt Mahallesi Serkan Sokak’taki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi çatısı altında yürütülüyor ve girişimcilik yolculuğuna adım atmak isteyenlere temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

eğitimin içeriği:

Programda; vergi yükümlülükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemleri, muhasebe uygulamaları ve yararlanılabilecek devlet teşvikleri gibi konular ele alınıyor. Eğitimlerde katılımcılara iş kurma süreçlerinin aşamaları, mali yükümlülüklerin yönetimi ve kayıt dışılıktan kaçınma gibi pratik bilgiler aktarılıyor.

eğitmenler ve hedefler:

Eğitimler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Serhat Timur ve Dilek Timur tarafından veriliyor. Amaç, girişimci adaylarının işletme kurma ve yönetme süreçlerine ilişkin bilinç ve yetkinliklerini artırmak; uygulamada karşılaşılabilecek temel sorunlara ilişkin çözüm odaklı bakış geliştirmelerini sağlamaktır.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen bu program, girişimciliğe hazırlık aşamasında olan kişilere hem yasal yükümlülükleri hem de destek mekanizmalarını tanıtarak girişim sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Katılımcılar, aldığı bilgilerle işletme yatırım kararlarını daha sağlam temellere oturtabilecek.

BAŞİSKELE'DE KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR. TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİK MERKEZİ'NDE BAŞLAYAN EĞİTİMLERDE VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK, MUHASEBE VE DEVLET TEŞVİKLERİ GİBİ KONULAR ELE ALINIYOR.