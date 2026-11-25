atama kararı:
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararname kapsamında Burdur valiliğine ise İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız atandı.
kararnameyi kim imzaladı:
Atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe konulan kararnameyle gerçekleştirildi. Resmi yayımlama sonrasında yapılan duyuru, valilikte görev değişikliğini resmiyete taşıdı.
görev süresi ve devir teslim:
Tülay Baydar Bilgihan, 19 Eylül 2024 tarihinde Burdur Valiliğine atanmış ve göreve 25 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı; bu atamayla yaklaşık 2 yıllık valilik görevi sona erdi. Kararnameyle Burdur'un yeni valisi olarak göreve başlayan isim Mehmet Yıldız oldu.
MEHMET YILDIZ
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