Eğitimin amacı ve düzenleyici kurum:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin sanatsal becerilerini ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla karikatür çizim teknikleri eğitimi düzenledi. Program, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve gönüllü gençlerin katılımına açık tutuldu.

Eğitimde verilen temel bilgiler:

Eğitim kapsamında katılımcılara karakter oluşturma, yüz ifadelerini çizimlerle yansıtma, abartı teknikleri, çizgi kullanımı ve görsel anlatım yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Gençler, anlatımda mizah ve yorumu güçlendirmenin yolları üzerine pratikler yaptı.

Uygulamalı bölümde katılımcılar öğrendikleri teknikleri doğrudan kendi tasarımlarına uyguladı; günlük yaşamdan kesitler, duygu ve düşünceleri görsel ögelere dönüştüren kısa çalışmalar ortaya çıktı. Atölye çalışmaları, gençlere farklı anlatım seçeneklerini deneme imkânı sundu.

Katılımcı deneyimi ve merkez politikası:

Etkinlik, eğlenceli ve üretken bir ortamda gerçekleşti; gönüllü gençler hem teknik bilgisini artırdı hem de bireysel ifade biçimlerini geliştirme fırsatı buldu. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin devam edeceğini belirterek gençleri farklı sanat dallarıyla buluşturmaya yönelik programların süreceğini ifade etti.

Atölye, gençlerin yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini pekiştirmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi; katılımcıların ortaya koyduğu özgün çalışmalar, merkezin genç merkezli yaklaşımını güçlendirdi.

MUĞLA’DA GÖNÜLLÜ GENÇLERE KARİKATÜR EĞİTİMİ