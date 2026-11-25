Kışın izleri: Kastamonu yükseklerinde yoğun kar ve sis etkili

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde bugün yoğun kar yağışı ve örtü oluşturan sis etkili oldu. İl merkezini sahil ilçeleri Abana-Bozkurt ve Çatalzeytin'e bağlayan Yaralıgöz Geçidi, Ilgaz Dağı mevkii ve Küre Dağları Milli Parkı'nda ara ara kar görüldü; şehir merkezinde ise hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

Etkilenen kesimler:

Yüksek kesimlerde gözlenen kar yağışı, özellikle geçit ve dağ yollarında ulaşımı zorlaştırabilir. Yaralıgöz Geçidi ile Ilgaz Dağı civarı ve Küre Dağları Milli Parkında kar örtüsü oluşurken, sahil bağlantı güzergahlarında zaman zaman görüş mesafesi sis nedeniyle azaldı.

Yerel değerlendirme ve rakım bilgisi:

Yerel sakinlerden Bayram Alkan, bölgede kar yağışının genellikle nisan ayına kadar sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim buralarda bu mevsimde kar yağışları yoğun olarak başlar. Bundan sonra aşağı yukarı nisan ayına kadar kar yağışı devam eder. Buralar yüksek rakımlı yerleşim yeri olduğu için kar yağışı çok olur. Tahmini rakım ise bin 800 veya bin 900 metredir. Bizim bundan sonra buralarda sürekli olarak yağış devam eder. Yağmur beklememiz pek mantıklı olmaz. Kar yağışı da şu anda başladı. Bu sene aşırı derecede yağış var. Gerek yağmur, gerekse de kar yağışları çok oldu. Bu yıl bolluk senesi, yağışlar da çok fazla".

Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının devam etmesi beklenirken, sürücüler ve yerel halkın tedbirli olması öneriliyor.

KASTAMONU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİLİ OLUYOR.