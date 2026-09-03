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Kartepe'de gençlere yönelik çağdaş etüt merkezi tamamlanmak üzere

Kartepe Belediyesi, 9 derslik ve 2 bilgisayar sınıfı içeren etüt merkezini tamamlamak üzere; hedef öğrencilerin sınav hazırlıklarını modern bir ortamda desteklemek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Kartepe'de gençlere yönelik çağdaş etüt merkezi tamamlanmak üzere

Etüt merkezi tamamlanma aşamasında

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, gençlerin sınav hazırlık süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen yeni etüt merkezinde yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Yerinde inceleme yapan Mustafa Kocaman ve teknik ekip, projede gelinen noktayı değerlendirdi ve merkezin kısa süre içinde hizmete açılacağını bildirdi.

Proje özellikleri:

Merkezde 9 derslik ile teknoloji destekli eğitimlerin yürütülebileceği 2 bilgisayar sınıfı yer alacak. Bu düzenleme, farklı çalışma modellerine ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun, sakin ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlıyor. Sınıf düzenlemeleri ve bilgisayar altyapısı, sınav hazırlığı dönemlerinde kaynaklara kolay erişim sağlayacak şekilde planlandı.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Başkan Kocaman, projenin gençlere verilen bir sözün yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimize bir sözümüz vardı. Özellikle sınavlara hazırlanırken yanlarında olacağımızı, onların hedeflerine ulaşabilecekleri güçlü eğitim imkanları oluşturacağımızı söylemiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Kocaman, merkezin öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmasının yanı sıra sınav dönemindeki çalışma süreçlerini kolaylaştırmasının beklendiğini belirtti.

Yapım çalışmaları tamamlandığında merkez, Kartepe'deki gençlerin düzenli ve nitelikli çalışabilecekleri bir alan sağlayarak yerel eğitim ekosistemine destek verecek. Belediye yetkilileri, açılış öncesi son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından etkinlik ve kullanım takviminin paylaşılacağını ifade etti.

KARTEPE’DE GENÇLERİN SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK YENİ ETÜT MERKEZİNDE SONA GELİNDİ....

KARTEPE’DE GENÇLERİN SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK YENİ ETÜT MERKEZİNDE SONA GELİNDİ. 9 SINIF VE 2 BİLGİSAYAR SINIFININ YER ALACAĞI MERKEZ, ÖĞRENCİLERİN DAHA VERİMLİ VE NİTELİKLİ BİR ORTAMDA ÇALIŞMALARINA İMKÂN SAĞLAYACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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