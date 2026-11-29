maçın kısa özeti:
Başkalespor, Van Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Başkale Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Van Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
ilk yarı belirleyici oldu:
Karşılaşmanın ilk yarısında Başkalespor'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda her iki takımın çabaları skoru değiştirmedi ve ilk yarıdaki gol maçın kaderini belirledi.
sonuç ve puan etkisi:
Bu sonuçla Başkalespor, evindeki ilk maçtan 3 puan çıkararak sahasındaki galibiyet özlemine son verdi. Takım, tek farklı skorla sahadan galip ayrıldı.
VAN SÜPER AMATÖR LİGİ B GRUBU'NDA BAŞKALESPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'U 1-0 MAĞLUP ETTİ.
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