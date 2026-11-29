Kazdağları'nda onuncu yıl coşkusu: İda Ultra tamamlandı

Antik dönemde İda Dağı olarak anılan Kazdağları'nın eşsiz doğasında bu yıl 10. kez düzenlenen Kar Spor İda Ultra, uluslararası katılımla sona erdi. Organizasyon, sporculara yalnızca zorlu bir yarış deneyimi sunmakla kalmadı; aynı zamanda bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetme fırsatı verdi.

yarış parkurları:

Etkinlikte toplamda 10 ülkeden 1.540 sporcu koştu. Yarışlar, farklı zorluk ve mesafelere göre şu parkurlarda gerçekleşti: İda Ultra 105K, Hades 66K, Zeus 44K, Poseidon 30K, Afrodit 15K ve Hera 8,5K. Bazı etaplar, Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerinden geçirilerek katılımcılara benzersiz bir rota deneyimi sundu.

çocuk koşusu ve etkinlik atmosferi:

Organizasyonun son gününde düzenlenen çocuk koşusu renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Kısa parkurda yarışan çocuklar ailelerinin alkışları eşliğinde koşarak haftanın en coşkulu anlarını yarattı.

ödül töreni ve katılımcılar:

Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel'de düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, Kar Spor Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Alaftargil, Hattuşa Vacation Thermal Club Turizm Direktörü İsmail Eyvaz, Baydöner Pazarlama Müdürü Simge Evlioğlu ve Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge ile çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyon, onuncu yılında gösterdiği yoğun katılımla bölgenin spor turizmi açısından önemini bir kez daha vurguladı ve gelecek yıllar için olumlu sinyaller verdi.

KAZDAĞLARI’NIN EŞSİZ DOĞASINDA BU YIL 10. KEZ DÜZENLENEN KAR SPOR İDA ULTRA, 10 ÜLKEDEN BİN 540 SPORCUNUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.