maç sonrası değerlendirme:

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, alınan sonucun sorumluluğunu hakemlere yüklemeyeceklerini ve yaşananlardan ders çıkaracaklarını ifade etti.

Koçak, 'Pendikspor ve Murat hocayı galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Başkanımızın bu takıma ve şehre inanılmaz bir emeği var' sözleriyle hem rakibi tebrik etti hem de ekibine ve yönetime destek verdi.

hakem kararları ve takımın tavrı:

Teknik direktör, maçta tartışmalı kararların olduğunu dile getirirken maçın tamamını bunlara bağlamayacaklarını vurguladı: 'Futbol hatalar oyunudur. Bugünkü mağlubiyeti sırf hakemlere bağlamayacağız ve dersimizi çıkaracağız.' Koçak ayrıca bazı pozisyonların verilmediğini, rakip lehine hemen alınan kararların ve küçük nüansların maçın gidişatını etkilediğini belirtti.

Yönetim ve oyunculara sahip çıkan Koçak, 'Biz hiçbir zaman kimseden tolerans istemedik. Ama oyuncularımın hakkı da yenmesin. Emekleri boşa çıkarılmasın' diyerek hakkaniyete dikkat çekti.

gelecek hafta ve kadro durumu:

Koçak, ligde gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçı öncesi kadro sıkıntılarına değindi: 'Zaten abartılı geniş bir kadroya sahip değiliz. Buradan 3 kırmızı kartımız var. Sakat oyuncularımız var. Haftaya Sivasspor ile maça çıkacağız. İnşallah o maçta da 11 oyuncuyu bulup sahaya çıkacağız.'

Sonuçtan üzüntü duyduklarını belirten teknik direktör, takımın kısa sürede toparlanacağına inandığını ifade etti ve gece otobüsüyle gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Özetle, Kenan Koçak, mağlubiyetin sebeplerini tartışırken sorumluluğu paylaşma ve saha içi eksikleri gidermeye odaklanma mesajı verdi; hakemleri tek başına suçlamayı reddettiğini net biçimde ortaya koydu.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Pendikspor mağlubiyetini hakemlere bağlamayacaklarını, bundan ders çıkaracaklarını söyledi.