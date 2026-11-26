kutlamanın ayrıntıları:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, lise öğrencisi Ceylin Gürcan'ın 16. yaşını Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen doğum günü kutlamasında karşıladı. Programa Balaban'ın eşi Serap Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun eşi Özge Dutlulu, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları ile Ceylin'in ailesi ve yakınları katıldı.

başkanın vurgusu:

Balaban, Ceylin'in yeni yaşını kutlayarak kendisine sağlık ve mutluluk diledi. Konuşmasında, kent yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak herkesin eşit ve aktif şekilde şehir hayatına katılabilmesinin önemine değindi. Yunusemre Belediyesi olarak erişilebilir, kapsayıcı ve mutlu bir kent yaşamı sunma yönündeki çalışmaların süreceğini belirterek gençlerin sevinçlerine ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

kutlama anları:

Ceylin, önüne konulan doğum günü pastasının mumlarını üflerken büyük mutluluk yaşadı ve kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Etkinlik, katılımcıların dilekleri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 16 YAŞINA GİREN LİSE ÖĞRENCİSİ CEYLİN GÜRCAN’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA KATILARAK GENÇ KIZIN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI.