Düzce Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları hız kesmiyor

Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2021 yılında başlattığı eğitim programını sürdürüyor. Müdürlük bugüne kadar yaklaşık 10 bin öğrenciye yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi ve 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 52 okulda toplam 3 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Çalışmanın sınıf içi uygulamaları:

Çakırlar İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimler sınıf ortamında, slayt gösterimleri eşliğinde yapıldı. Öğrencilere başta israfın önlenmesi olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri, atık yönetimi ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi temel konular aktarıldı. Eğitimler sırasında çocukların aktif katılımı ve ilgisi dikkat çekti.

Hedef kitle ve aile desteğinin önemi:

Çevre Mühendisi Gülbahar Şahin yapılan bilgilendirmenin kapsamını ve hedefleri aktardı: 'Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak 2021 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 bin öğrenciye yönelik sıfır atık eğitimlerini tamamlamış bulunmaktayız. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de 52 okulda 3 bin 500 öğrenciye sıfır atık eğitimi vermeyi planlamaktayız.' Şahin, özellikle ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin tercih edilme gerekçesini de şöyle özetledi: 'Bu yaş grubunda öğrenciler öğrenilen verileri hayat boyu alışkanlık haline getirebiliyor. Sıfır atık eğitimlerinde atık ile çöp arasındaki farkları anlatıyor, şehrimizdeki atık kumbaralarının kullanımını gösteriyoruz. Öğrencilerimize anlattığımız konuların aileler tarafından desteklenmesi asıl amacımız.'

Program, hem sınıf içi anlatımlar hem de farkındalık artırıcı uygulamalarla çocukların günlük yaşamlarında çevresel duyarlılığı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Müdürlük, eğitimlerin yaygınlaştırılması ve aile katılımının güçlendirilmesiyle temiz ve daha yaşanabilir bir Düzce hedefine katkı sağlamayı planlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, GELECEK NESİLLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ NOKTASINDA SAĞLIKLI, TEMİZ VE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜZCE OLUŞTURULMASI İÇİN TEMEL EĞİTİM ÇALIŞMALARINI ŞEHRİN TÜM PAYDAŞLARINI BAZ ALARAK GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR.