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Başkan Erkan Aydın Mollafenari’de çorba ve istişareyle nabız tuttu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mollafenari Mahallesi'nde cuma namazı çorba dağıtarak vatandaşların taleplerini dinledi ve muhtarla görüştü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:15

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başkan Erkan Aydın Mollafenari’de çorba ve istişareyle nabız tuttu

Ziyaretin detayları:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçeyi ortak akıl ve istişare anlayışıyla yönetme hedefi doğrultusunda mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Mollafenari Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hem ibadet hem de halkla doğrudan temas fırsatı buldu.

mahallede namaz ve sohbet:

Başkan Aydın, Mollafenari Mahallesi'nde cuma namazını Üç Kuzular (Üç Kozlar) Camii'nde kıldı. Namazın ardından ziyaretçilerle samimi sohbetler gerçekleştiren Aydın, mahalle sakinlerine çorba ikramında bulundu ve gündelik yaşamla ilgili talepleri yerinde dinledi. Vatandaşlarla kurulan bu doğrudan iletişimde, belediyenin çalışmaları ve öncelikleri hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerde Başkan Aydın, Osmangazi’nin her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırma hedefini vurguladı ve gelen taleplerin takip edileceğini belirtti. Mahalle sakinleri de uygulamaların takip edilmesi ve ihtiyaçların hızlıca değerlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

muhtarla ihtiyaç değerlendirmesi:

Ziyaret kapsamında Başkan Aydın, Mollafenari Mahalle Muhtarlığı'nda muhtar Orhan Çile ile bir araya geldi. Toplantıda mahallede yürütülen çalışmalar, öncelikli ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen talepler detaylı şekilde ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişiyle, kısa ve orta vadede yapılabilecek çalışmaların çerçevesi konuşuldu.

Muhtar Orhan Çile, mahalleye yönelik hizmetleri ve ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın'a teşekkür etti. Aydın da muhtarlık aracılığıyla gelen taleplerin belediye planlamasına yansıtılacağını belirtti.

Programın sonunda Başkan Aydın, Üftade Hazretleri’nin hocası Hızır Dede Hazretleri’nin kabrine giderek dua etti. Ziyaret, mahalleyle sürdürülen yakın ilişki ve devam eden projelerin takibi açısından önem taşıdı.

Belediye yetkilileri, Osmangazi genelinde yapılan benzer ziyaretlerin; hizmet planlamasında önceliklerin belirlenmesi, sorunların hızlı tespiti ve ortak akıl ile çözüm üretilmesi açısından süreceğini bildirdi.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, İLÇEYİ ORTAK AKIL VE İSTİŞARE ANLAYIŞIYLA YÖNETME HEDEFİ...

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, İLÇEYİ ORTAK AKIL VE İSTİŞARE ANLAYIŞIYLA YÖNETME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEYEN BAŞKAN AYDIN, BU KEZ MOLLAFENARİ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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