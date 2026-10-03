Eylülde ihracatta rekor sevinci: yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı

Eylülde ihracat performansı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayına ilişkin ticaret verilerini açıkladı. Buna göre eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %15,4 artış göstererek 26 milyar dolar seviyesine ulaştı.

teknoloji ağırlıklı artış:

Bakan Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının da öne çıktığını belirterek bu kalemde ihracatın 117,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine eriştiğini ifade etti.

yıllıklandırılmış ihracat ve değerlendirme:

Ayrıca yıllıklandırılmış mal ihracatının 283,7 milyar dolar ile rekor kırdığını vurgulayan Kacır, bu verilerin ihracatta istikrar ve teknoloji yoğun ürünlerin artan payına işaret ettiğini dile getirdi. Açıklama, son dönemdeki performansın yıl bazında da güçlü bir seyir izlediğini gösteriyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "EYLÜLDE İHRACAT, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,4 ARTIŞLA 26 MİLYAR DOLAR OLDU. YILLIKLANDIRILMIŞ MAL İHRACATIMIZ 283,7 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI" DEDİ.