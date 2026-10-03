Savunma sanayii eylülde 634 milyon dolarlık dış satışa imza attı

eylül verileri ve yıllık performans:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, eylül ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Görgün, savunma ve havacılık sanayii ihracatının eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 634 milyon dolar seviyesine çıktığını bildirdi.

aylık ve dokuz aylık sonuçlar:

Açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında sektör ihracatı yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Görgün ayrıca son 12 aylık dönemde ihracatın yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

büyümenin bileşenleri ve teşekkürler:

Görgün, bu performansın arkasında yüksek katma değerli ürünler, mühendislik yetkinliği, üretim kabiliyeti ve farklı coğrafyalarda geliştirilen iş birliklerinin bulunduğunu belirtti. Başkanlık koordinasyonunda yürütülen ihracat odaklı çalışmaların sürdüğünü ifade eden Görgün, başarılı sonuçlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile firmalar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, "EYLÜL AYINDA SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İHRACATIMIZIN GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 10,7 ARTIRARAK 634 MİLYON DOLARA, YILIN İLK DOKUZ AYINDA İSE YÜZDE 15,6 ARTIŞLA 6 MİLYAR 926 MİLYON DOLARA ULAŞTI" DEDİ.