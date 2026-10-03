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Eyüpsultan bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında kısmi çöküntü: esnaf tepki gösterdi

İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmasında Eyüpsultan Bulvarı'nda sabah kısmi çökme oldu; çevre esnafı çalışmanın hızlandırılmasını istedi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Eyüpsultan bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında kısmi çöküntü: esnaf tepki gösterdi

olayın özet bilgisi:

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda altyapı çalışmaları sırasında kısmi göçük meydana geldi. Çökme, Ağustos ayında başlatılan ve İSKİ tarafından yürütülen "Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" çalışmasının sürdüğü alanda gerçekleşti.

Olay, elektrik ve su hattının bulunduğu noktada meydana geldi. Göçüğü fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Devam eden çalışmalar nedeniyle çökmenin yakın çevresi güvenlik amacıyla kapatıldı ve cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

görüntüleyenlerin anlatımı:

Özcan Çubuk çökme anlarını cep telefonuyla kaydettiğini belirterek şunları anlattı: "Komşu Özcan Abi, kazılan yer çatlıyor dedi. Kumlar dökülmeye başladı, toprağın altından düşmeye başladı. Bende bunu telefon ile çektim. 15 - 20 dakika sonrada çökmeye devam etti. Bir baktım taşlar kaymaya başladı. Bir anda kaymaya başlayınca tamamen çekmeye başladım. Ondan sonra dozerin olduğu yerde ufak ufak çökmeye başladı. Ondan sonra arkadaşlar geldi. Çalışma yavaş gitmeye başladı."

esnafın tepkisi ve planlama eleştirileri:

Çevre esnafı çalışmalardan olumsuz etkilendiklerini ve sürecin hızlandırılmasını talep ediyor. Tuncay Uludağ tepkisini, "Belediye hiç çalışmıyor, ben bir seneden beri buradayım. Bir senedir daha yerler yıkanmamış. Böyle bir belediye olmaz. Meydandaki çalışma esnafımızı bitirdi. Doğalgaz patladı, 10 gün sonra doğalgaz patladı. Dükkanın içi toz halinde" sözleriyle dile getirdi.

Yılmaz Demir ise planlama ve bilgilendirme eksikliğini eleştirerek, "Planlama yok, proje yok. Böyle üstün körü bir çalışma yok. Arızalar meydana geliyor. Vatandaş perişan, insanlar işine gidemiyor, otobüs saatleri belli olmuyor. Otobüs saati belli değil, vatandaşları da bilgilendirme yani bu konuda millet çok mustarip. Yani bu çalışma yazın neden yapılmadı. Okullar kapalıyken neden yapılmadı, trafiğin yoğun olmadığı zaman neden yapılmadı" diye konuştu.

Vatandaşların durumu ekiplerine bildirdiği ve güvenlik amaçlı çevrenin kapatıldığı bildirildi. Bölgedeki çalışmaların sürdüğü ve esnafın endişeleriyle tepki gösterdiği belirtildi.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SABAH SAATLERİNDE KISMİ ÇÖKME MEYDANA...

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SABAH SAATLERİNDE KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKMENİN YAŞANDIĞI NOKTA HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN ÇEVRE ESNAFI ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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