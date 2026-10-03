Muş bağlarında yürüyüşle çevre bilinci örneği

Muş'ta doğa yürüyüşü ve temizlik vurgusu:

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Muş Gerok Topluluğu üyeleri, kentin bağlarında yaklaşık 10 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe yaklaşık 20 kişi katıldı ve sonbaharın renkleri arasında yürüyüş yapıldı.

güzergah ve katılımcılar:

Yürüyüş rotası Mehmetcan Bağları, İncebel Bağları, Karağaç Bağları ve Mongok Bağları olarak belirlendi. Katılımcılar, doğayla iç içe bir rota tercih ederek hem fiziksel aktivite yaptılar hem de bölgenin doğal dokusunu gözlemleme fırsatı buldular.

çevre temizliği ve farkındalık:

Grup, yürüyüş sırasında çevreye bırakılmış plastik ve cam şişeler ile çeşitli atıkları toplayarak poşetlere doldurdu ve bölgeden uzaklaştırdı. Bu çalışma, etkinliğin sadece spor amaçlı olmadığını; aynı zamanda çevre temizliği ve bilinçlendirme hedefi taşıdığını gösterdi.

Gezi Rehberi Tekin Güler, GeroK grubunun her hafta sonu benzer etkinlikler düzenlediğini belirterek yağmur altında yürüyüşlerinin de sürdüğünü aktardı. Güler, doğada yeterli çevre bilinci olmadığını gözlemlediklerini, gittiği birçok yerde çöp yığınlarıyla karşılaştıklarını ve bu güzelliklerin korunmasına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

katılımcıların izlenimleri:

Etkinliğe katılan Helin Sönmez, bir sporcu olarak yürüyüşten memnun kaldığını ve yağmurlu havanın bile yürüyüşe ayrı bir atmosfer kattığını söyledi. Sönmez, bağlarda gördükleri güz meyvelerini tattıklarını, bahçelerdeki ev sahipleriyle hoş sohbetler yaptıklarını ve Muş'un doğasının herkes tarafından görülmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, hem sağlıklı ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi hem de yerel doğal alanların korunması konusunda somut bir örnek oluşturdu. Muş Gerok Topluluğu, vatandaşları kentin bağlarını, dağlarını ve doğal alanlarını keşfetmeye, yürüyüş yapmaya ve çevreyi temiz tutmaya davet etti.

Sonuç olarak, 3 Ekim etkinliği katılımcılara fiziksel aktivite, doğayla temas ve çevre bilinci aşılayan bir deneyim sundu; organizatörler benzer çalışmaların süreceğini belirtti.

MUŞ’TA 3 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA MUŞ GEROK TOPLULUĞU ÜYELERİ, KENTİN BAĞLARINDA YAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.