Başkan İlhan Geçit'ten minik güreşçilere ilk müdahale

İlhan Geçit olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi katkısıyla gerçekleşen 21. Turgut Özal Karakucak Güreşleri sırasında minikler kategorisinde iki sporcu küçük çaplı sakatlık yaşadı. Yaralanmaların kol ve kaş bölgesinde olduğu bildirildi.

Müdahalenin ayrıntıları:

Olayın hemen ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vakit kaybetmeden alana müdahale ederek minik sporculara ilk yardımı yaptı. Başkanın bu duyarlı yaklaşımı, alandaki izleyiciler tarafından takdirle karşılandı ve organizasyondaki güvenlik ile sağlık önlemlerine dikkat çekti.

Sağlık müdahalesi ve değerlendirme:

Başkan Geçit’in ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan sağlık personelleri tarafından sporcuların muayenesi ve gerekli tedaviler gerçekleştirildi. Organizasyonda görevli ekipler, sporcuların durumunu kontrol altında tutarak ailelerine bilgi verdi.

Geleneksel karakucak güreşlerinin heyecanına sahne olan organizasyonda yaşanan bu olay, sporcuların sağlığı ve güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer durumlarda hızlı müdahalenin sporcu güvenliği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

BAŞKAN İLHAN GEÇİT’TEN SAKATLANAN GÜREŞÇİYE İLK MÜDAHALE