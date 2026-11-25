24 Kasım mesajı:

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren kutsal bir görev olduğunu belirtti. Başkan Hallaç, ilk emri 'Oku' olan bir dinin ve ilmi yücelten köklü bir medeniyetin mensupları olduklarını ifade ederek Kur'an-ı Kerim'de yer alan 'Yaratan Rabbinin adıyla oku', 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' ve 'Rabbim! İlmimi artır' ayetlerinin ilmin, öğrenmenin ve bilgi sahibi olmanın önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

öğretmene saygı ve minnet:

Hz. Ali'ye atfedilen 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' sözünü hatırlatan Hallaç, öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin yalnızca özel günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin bilgili, ahlaklı ve erdemli nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini belirten Hallaç, "Bir ülkenin en büyük zenginliği yetiştirdiği insan kaynağıdır." ifadesiyle eğitimin toplum için taşıdığı değeri öne çıkardı.

kâhta belediyesi'nin eğitim yaklaşımı:

Hallaç, bir öğretmenin yalnızca öğrencilere bilgi aktarmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğine yön verdiğini belirterek, 'Bir mühendis şehirleri, bir doktor hayatları, bir öğretmen ise bütün bir toplumu inşa eder. Öğretmenlerimize gösterdiğimiz saygı, aslında kendi geleceğimize gösterdiğimiz saygıdır' dedi. Kâhta Belediyesi olarak eğitime ve gençlerin gelişimine önem verdiklerini; şehirlerin fiziki yatırımlar kadar ilim, kültür, eğitim ve ahlakla da geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Mesajının sonunda Başkan Hallaç, başta kendi öğretmenleri olmak üzere ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak emekli öğretmenlere sağlık ve huzur diledi. Hayatını kaybeden ve görevleri başında şehit olan öğretmenleri ise rahmet, minnet ve saygıyla andı.

BAŞKAN HALLAÇ: “BİR NESLİ YETİŞTİREN ÖĞRETMEN, BİR MİLLETİN GELECEĞİNİ İNŞA EDER”