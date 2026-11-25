Kahramanmaraş'ta görev değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş'ta görev değişikliği yaşandı. Kararnameye göre Kütahya Valisi Musa Işın Kahramanmaraş Valiliğine atandı, mevcut vali Mükerrem Ünlüer ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

atama kararı ve görev süresi:

Mükerrem Ünlüer 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kahramanmaraş Valiliğine atanmış; 17 Ağustos 2023'te göreve başlamıştı. Ünlüer'in kentteki yaklaşık 3 yıl 3 aylık görev süresi, yayımlanan kararnameyle sona erdi.

yürütülen çalışmalar ve yeni döneme hazırlık:

Ünlüer döneminde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları ile kamu yatırımları ve hizmetlerin koordinasyonu ön plandaydı. Yayınlanan kararla birlikte bu çalışmaların devri ve yerel yönetimlerle koordinasyonun sürdürülebilirliği yeni valinin öncelikleri arasında olacak.

Kütahya Valiliğinden atanan Musa Işın'ın Kahramanmaraş'taki göreve başlama tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması ve yeni yönetim döneminin resmen başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İMZASIYLA YAYIMLANAN KARARNAMEYLE KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN ATANDI.