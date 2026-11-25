Denizli’de oda yönetimine yoğun kutlama akışı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğanı yeniden seçilmesinin ardından siyasetçi ve sivil toplum temsilcilerinin uğradığı hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri olarak Denizli ekonomisi, sektörlerin durumu ve Oda üyelerinin beklenti ile talepleri öne çıktı.

Siyasetçilerden tebrikler:

Önceki dönem Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile yapılan görüşmede DTO yönetimi, üyelerin talep ve beklentileri ile Odanın yürüttüğü faaliyet ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi ve destek talebinde bulundu. DTO Başkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ile yönetim kurulu üyeleri, Zeybekci'ye ziyaret için teşekkür etti. Zeybekci buluşmayla ilgili olarak, "Sayın Başkanımızı gönülden tebrik ediyor, kendisine ve yönetimine yeni dönemde de başarılar diliyorum. Yeni dönem Denizli’mize ve iş dünyamıza da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Aynı çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran ve il yönetimi de DTO'yu ziyaret ederek Erdoğan ile yönetimini tebrik etti. Oran, görüşmeye ilişkin olarak "Denizli’miz üzerine verimli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve içten misafirperverliği için Sayın Uğur Erdoğan’a teşekkür ediyor, yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum; çalışmalarında başarılar temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Sektör temsilcileri ve kurum ziyaretleri:

Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür başta olmak üzere kurum ve oda başkanları da Erdoğan’ı tebrik eden heyetler arasındaydı. Ziyaretçilere; Denizli Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Altuntaş, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli Nakliyeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Feridun Fikri Akyol gibi isimler eşlik etti.

Eski DTO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kocabay ile Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kocabay de Erdoğan’ı ziyaret edip kutladı. Yeşilay Denizli Şubesi Başkanı Fatih Gün ve beraberindeki heyet ile DTO 13’üncü Meslek Komitesi üyeleri ve inşaat sektöründen temsilciler de yeni dönemin hayırlı olması dileğiyle Erdoğan’a tebriklerini iletti.

DTO yönetimi ziyaretlerde, önümüzdeki dönemde oda projelerinin uygulanması ve üyelerin sorunlarına çözüm üretilmesi için hem yerel iş dünyası hem de siyasi aktörlerle iş birliğini güçlendirme mesajı verdi. Ziyaretlerin niteliği, yeni dönemde oda ile kent paydaşları arasındaki temasların artacağına işaret ediyor.

YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEYEN DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN’A YENİ DÖNEM İÇİN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR. ÖNCEKİ DÖNEM EKONOMİ BAKANI, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANI NİHAT ZEYBEKCİ’Yİ AĞIRLAYAN BAŞKAN ERDOĞAN’I ZİYARET EDENLER ARASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) DENİZLİ İL BAŞKANI İLE İL YÖNETİMİ DE YER ALDI. DTO’NUN YENİ DÖNEMİ DOLAYISIYLA YAPILAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİNDE BAŞKAN ERDOĞAN KONUKLARIYLA DENİZLİ EKONOMİSİ, SEKTÖRLERİNİN GÜNDEMİ VE ODA ÜYELERİNİN BEKLENTİLERİ İLE TALEPLERİNİ DE ELE ALDI.