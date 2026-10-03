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sağlık başvuruları arttı: kişi başına yıllık ortalama 13,2'ye ulaşıldı

2025 verilerine göre Türkiye’de kişi başına yıllık hekim başvurusu 13,2’ye çıktı; uzmanlar acil yükünü azaltmak için birinci basamağın güçlendirilmesini öneriyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

sağlık başvuruları arttı: kişi başına yıllık ortalama 13,2'ye ulaşıldı

veriler ve uzman değerlendirmesi:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı verilerini değerlendirerek Türkiye’de kişi başına yıllık hekim başvurusunun 13,2 seviyesine yükseldiğini vurguladı. Bakanlık verilerine göre yıl içinde toplam 1 milyar 138 milyon 60 bin 185 sağlık başvurusu kaydedildi. Bu rakamın OECD ortalaması olan 6,5 ile kıyaslandığında Türkiye’nin başvuruda dünya sıralamasında Güney Kore’den sonra ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.

başvuru trendleri yıllara göre:

Özkaya’nın paylaştığı uzun dönem verilerine göre kişi başına düşen yıllık başvuru sayısı 2002’de 3,1 iken sırasıyla 2020'de 7,3, 2021'de 8,0, 2022'de 10,0, 2023'te yaklaşık 11,3-11,4, 2024'te 12,2 ve 2025'te 13,2 olarak kayda geçti. Ayrıca başvuruların basamaklara göre dağılımında 1. basamakta yılda ortalama 5,5, 2. ve 3. basamakta ise toplam 7,7 olarak bildirildi.

hizmet tercihleri ve birinci basamağın önemi:

Özkaya, en sık başvurulan bölümlerin Acil Tıp, İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı olduğunu belirterek Acil Tıp'ın yüzde 26 ile ilk sırada yer aldığını, İç Hastalıkları'nın yüzde 9 ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nın yüzde 6 ile takip ettiğini söyledi. Uzman, 1. basamakta tanı ve tedavi ile çözülmesi olası pek çok hastanın acil servislere ve 2.–3. basamak hastanelere yöneldiğini, bunun da acil ve hastane yoğunluğunu artırdığını ifade etti.

Bu durumun yalnızca başvuru sayısının artışıyla eş anlamlı bir sağlık sistemi başarısı göstermediğini vurgulayan Özkaya, sistem kalitesinin değerlendirilmesi için farklı göstergelere bakılması gerektiğini aktardı. Anne-çocuk ölümleri gibi temel göstergelerdeki iyileşmenin de dikkat çektiğini belirten Özkaya anne-çocuk ölüm oranlarının 1990'da 100, 2005'te 28,5 ve geçen yıl 11 olarak tarihin en düşük seviyesine indiğini hatırlattı.

koruyucu hizmetler ve tarama başvurularındaki artış:

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) başvurularındaki artışın koruyucu sağlık hizmetlerine artan ilgiyi gösterdiğini söyleyen Özkaya, bu eğilimin hizmet kalitesinin yıllar içinde iyileştiğine işaret ettiğini belirtti. Uzman, özellikle aile hekimliğinin kapsamının genişletilmesi, birinci basamağın daha etkin kullanılması ve koruyucu hizmetlerin güçlendirilmesi ile acil ve hastane başvurularındaki baskının azaltılabileceğini ifade etti.

Özetle Prof. Dr. Şevket Özkaya, 2025 verilerinin kişi başına düşen başvuru sayısının yükseldiğini net olarak gösterdiğini, ancak sağlık sisteminin performansını değerlendirirken yalnızca başvuru sayısına bakmanın yetersiz olduğunu ve birinci basamağın güçlendirilmesinin öncelikli politika hedefi olması gerektiğini vurguladı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2025 YILI...

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2025 YILI SAĞLIK VERİLERİNİ DEĞERLENDİREREK, TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA YILLIK HEKİM BAŞVURU SAYISININ 13,2’YE YÜKSELDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ. ÖZKAYA, SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURULARIN YILLAR İÇERİSİNDE ARTTIĞINI BELİRTEREK, ÖZELLİKLE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN KULLANILMASIYLA HASTANE VE ACİL SERVİS YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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