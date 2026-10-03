Samsunlu minikler Gazze'deki çocuklar için umut çizdi

etkinlik ve ana tema:

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği, "Gazze’de Hayalleri Yok Edilen Çocukların Sesini Duyurmak İçin Çiziyoruz" temasıyla gerçekleştirildi. Meydanda kurulan masalarda buluşan çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarının yaşadıklarına dikkat çekmek ve onların sesini duyurmak amacıyla resim yaptı; yaptıkları çalışmalarla hem empati kurdular hem de dayanışma mesajı verdi.

etkinliğin amacı ve Sakine Okudan'ın mesajı:

Etkinliğin basın bildirisini okuyan Sakine Okudan, Gazze'deki çocukların içinde bulunduğu durumun büyüklüğüne vurgu yaptı. Okudan şunları söyledi: “Bugün Gazze’de yaklaşık 1 milyon çocuk psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. 658 bin çocuğun eğitime erişimi kesintiye uğramış durumda. Çocuklar, hayatlarının en kıymetli dönemlerini okul sıralarında değil; yıkılmış binaların, geçici barınma alanlarının ve kayıplarının arasında geçiriyor. Üstelik şiddet sona ermiş değil. İşte ‘Filistinli Çocuklar İçin Çiz’ etkinliğimiz tam olarak bu acı gerçeğin karşısında durduğumuz yeri anlatıyor.”

çizimlerin dili ve çocukların ifadeleri:

Etkinliğe katılan çocuklar, resimlerinde genellikle bir ev, bir aile, bir okul, sokakta oynayan çocuklar ve gökyüzündeki güneş gibi basit ama güçlü imgeler kullandı. Bir Filistinli öğrenci etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz bugün buraya Filistinli çocuklar için resim çizmek amacıyla geldik. Sizce Filistinli çocuklar için ne çizebiliriz? Bir dünya, bir ev, bir okul, bir park, bir arkadaş. … Bir ev çizmek istedim. Sonra Gazze’de evi yıkılan çocuklar geldi aklıma.” diyerek, çizimlerin nasıl duygusal bir bağ kurduğunu anlattı.

Çocukların çizdiği her resim, organizatörler tarafından bir dayanışma ve farkındalık ifadesi olarak değerlendirildi; katılımcılar yalnızca boya ve tuval taşımıyor, aynı zamanda uzaklardaki yaşıtlarına umut ve ses olmayı amaçlıyorlardı.

Etkinliğin düzeni hakkında verilen bilgiye göre resim etkinliği gün boyu devam edecek ve meydanda kurulan masalarda farklı yaşlardan çocuklar çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

SAMSUN’DA ÇOCUKLAR, FİLİSTİN’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN RESİM ÇİZDİ.