Van’da SBÜ eğitim atılımıyla yeni akademik yılını belgelerle açtı

Tören ve katılımcılar:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2026-2027 akademik yılının açılışı ve akademik yükselme belgelerinin takdiminin yapıldığı tören düzenlendi. Programa Van Vali Vekili Musa Göktaş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tören kapsamında akademik yükselme sağlayan personele belgeleri sunuldu.

Rektör Aydın'ın değerlendirmesi:

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, törende yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öncülüğündeki eğitim ve araştırma hastanesi modelinin önemine vurgu yaptı. Aydın, üç yıl öncesine kadar hastanede akademik yapılanmanın olmadığını belirterek, "Bugün 70’e yakın araştırma görevlimiz, 20’ye yakın öğretim üyemiz ve 400’e yakın doktorumuzla bu hastanede bir eğitim ateşi yanıyor" dedi. Ayrıca Bakan Kemal Memişoğlu ve ekibine, akademik kadro temini konusundaki destekleri için teşekkür ettiğini aktardı.

Yatırım planları ve yatak kapasitesi hedefi:

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü söyleyerek önümüzdeki dört yıl içinde yatak kapasitesinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Tosun, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında "şu an projesi devam eden ve inşaatı başlayan, sadece merkezde üç tane ikinci basamak hastane projemiz var" diye konuştu ve bu projelerin 2029 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Eğitim faaliyetleri ve asistan eğitimi:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da hastanenin özellikli sağlık hizmetleri sunma bakımından iyi bir seviyeye geldiğini belirtti. Sarıkaya, "Bugün 6 klinik kurarak 79 asistanın eğitimini kurumumuzda üstlenmiş bulunuyoruz" diyerek, eğitim faaliyetleri, kongre bildirileri ve klinik çalışmaların asistanların kaliteli eğitim aldığını gösterdiğini vurguladı. Doğu Anadolu’nun doğusunda birçok ilin umut merkezi ve ileri sevk merkezi konumunda olduklarını ifade etti.

Programda akademik başarı gösteren sağlık çalışanları ve akademisyenler tebrik edildi; akademik yükselme belgesi alan personele belgeleri takdim edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞI İLE AKADEMİK YÜKSELME VE BELGE TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.