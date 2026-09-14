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Başkan Oktay Yılmaz özel öğrencilerle yeni eğitim yılına birlikte başladı

Başkan Oktay Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Samanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Başkan Oktay Yılmaz özel öğrencilerle yeni eğitim yılına birlikte başladı

Başkan Oktay Yılmaz okulu ziyaret etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Samanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarete Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte katılan Başkan Yılmaz, özel öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Sınıf gezileri ve etkinliklere katılım:

Başkan Yılmaz, okulda sınıfları gezerek öğrencilere başarı dileklerini iletti ve öğretmenlerden yeni dönemle ilgili bilgi aldı. Okulun hazırladığı gösterileri ilgiyle izleyen Yılmaz, bazı etkinliklere eşlik ederek öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Ziyaret sırasında eğitim kadrosu ve okul yönetimiyle yapılan görüşmelerde, okulun ihtiyaçları ve yürütülen eğitim faaliyetleri konuşuldu.

Eğitime verilen destek ve belediye politikası:

Yılmaz, eğitimin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerin yeni eğitim öğretim yılını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. En doğru yatırımın geleceğe ve gençliğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Yıldırım’da çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz"

Belediyenin somut desteklerine değinen Başkan Yılmaz, "Bütün çabamız yavrularımıza daha iyi imkanlar sunmaktır. İhtiyaç duydukları her konuda okullarımıza gereken desteği veriyoruz. Evlatlarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yavrularımızın eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya ve onların gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖZEL...

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖZEL ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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